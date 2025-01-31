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МВД планирует штрафовать иностранных водителей за "глухо" тонированные стекла

31 января 2025 09:37
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МВД планирует штрафовать иностранных водителей за "глухо" тонированные стекла

Министерство внутренних дел РФ предложило проект изменений к ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), который предлагает наложение штрафов за "глухо" тонированные стекла, даже если водитель предъявляет документы, выданные таможенными органами и подтверждающие помещение автомобиля под таможенный режим на срок не более шести месяцев.

Дело в том, что сейчас приезжие из Южной Осетии, Грузии, Армении, Абхазии в некоторых случаях имеют право использовать свой автомобиль на территории РФ и не ставить его на учет. На въезде в нашу страну они получают специальный документ, который предполагает невозможность изъятия их транспортного средства. В то же время они имеют право не подчиняться российскому техрегламенту о прозрачности машинных стекол.

"Такие машины сегодня могут кататься "наглухо" тонированными по территории РФ", – заявил адвокат Сергей Радько в разговоре с "Коммерсантом".

Своим проектом изменений МВД планирует уравнять в правах иностранных и российских водителей и подчинить первых федеральным правилам об уровне светопропускания стекол в автомобиле. В противном случае на водителя будет наложен штраф в размере 500 рублей. По действующему закону, способность машинных стекол пропускать световые лучи должны быть не менее 70%.

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