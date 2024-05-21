Минздрав РФ предлагает внести "Тапентадол" в список наркотических средств

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Внести в список наркотических средств вещество "Тапентадол" предлагает министерство здравоохранения РФ. Это средство используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер государственного контроля. Также там говорится, что все пациенты, получающие лечение подобного рода препаратами, подлежат тщательному контролю, так как снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений.