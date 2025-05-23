Минцифры планирует создать мобильное приложение по защите от кибермошенников

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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов сообщил о планах ведомства по созданию приложения для борьбы с кибермошенничеством.

Разработку платформы планируется начать уже в июне.

"Две основные, наверное, задачи – это онлайн-информирование гражданина, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе – это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события", – сказал Шойтов на форуме Positive Hack Days.

Замминистра отметил, что с помощью приложения россияне смогут обращаться за помощью в случаях любого мошенничества.

По словам Шойтова, пилотную версию приложения планируется запустить до конца 2025 года, а в следующем году внедрить платформу, пишет Смотрим.