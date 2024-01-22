лесовозы начнут контролировать из космоса

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В пресс-службе Рослесинфорга заявили, что весной 2024 года в двух российских областях начнётся эксперимент по наблюдению за спецтехникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

«Эксперимент по внедрению нового подхода пройдёт весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях, после чего под космический контроль поставят каждый кузов — средствами ГЛОНАСС будут оборудованы лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техника», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В ведомстве считают, что это позволит усилить контроль за оборотом древесины.

Отмечается, что данные при движении машины будут отправляться каждые 15 минут или каждые 5 км, если машина на стоянке — то каждые два часа, пишет РТ.