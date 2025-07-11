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Комитет ГД одобрил проект об усилении ответственности иноагентов

11 июля 2025 17:07
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Комитет ГД одобрил проект об усилении ответственности иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Соответствующее решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. Изменения предлагается внести в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно законопроекту, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности, пишет ТАСС.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке. "Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей - иноагентов", - сказал он. 

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