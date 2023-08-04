89

Китайцы планируют построить жилье в Магадане с привлечением своих строителей. Об этом сообщил мэр российского города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Глава Магадана встретился с делегацией Генконсульства КНР во Владивостоке, в ходе которой китайская сторона заявила о заинтересованности в экономическом сотрудничестве со столицей Колымы. «Гости из Поднебесной планируют вести строительство в нашем городе, возможно жилых домов, в том числе с привлечением своих специалистов», — рассказал Гришан.

Мэр добавил, что во время встречи также обсуждались вопросы прямых поставок макулатурного вторичного картона из Магадана в Китай и создание нового всесезонного спортивно-туристического комплекса, к которому Китай выразил интерес. Гришан выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в указанных направлениях, пишет Лента.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах привлечь на российские стройки строителей из Северной Кореи. По его словам, такое решение продиктовано неэффективностью рабочих из России.