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Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет

30 января 2024 12:23
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Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет

Киноконцерн «Мосфильм» во вторник, 30 января, отмечает 100-летие. Праздничные мероприятия, посвященные круглой дате, будут идти в течение года по всей стране. Кинокритик «Известий» Николай Никулин побывал в павильонах киностудии и рассказал об истории ее создания и о том, какие выставки, приуроченные к юбилею, ждут россиян.

По его словам, комплекс «Мосфильфа» на Воробьевых горах сегодня — это целый киногород с натурными декорациями, павильонами для монтажа, озвучивания и обработки пленки. Около главного входа расположен собственный музей киностудии. А 100 лет ничего подобного здесь не было. Были построены лишь два киноателье, которые впоследствии стали первой Госкинофабрикой, отметил Никулин.

К 100-летию киноконцерна в музее открылась новая выставка, на которой посетители могут увидеть различные талисманы «Мосфильма», например, бронзового пегаса из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», который также появлялся и в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Выход в советский прокат этих фильмов ознаменовали расцвет студии. Узнать о том, как снимались популярные советские фильмы подробно можно на проходящих в музее экскурсиях.

«Экскурсии по музею, и не только по музею, но и по киностудии, проходят каждый день. Причем от 10 экскурсий до 30», — рассказала Никулину заведующая музеем Елена Морозова.

В экспозиции музея также представлены костюмы персонажей разных фильмов, фотографии со съемок, вырезки из газет и масштабный макет киностудии. Всё это отображает путь «Мосфильма» на пути к становлению одной из самых технологически мощных студий в Европе.

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