Глава «Автостата» сообщил о подорожании машин в РФ в три раза за 10 лет

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За последние 10 лет средняя стоимость новых машин в России увеличилась больше чем в три раза. Об этом на конференции ForAuto 2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает корреспондент «Известий» 13 февраля.

«В 2013 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 910 тыс. рублей. По итогам прошлого года она составила 3,12 млн рублей», — заявил Целиков.

При этом он отметил, что в то же время в валютном эквиваленте стоимость машины изменилась не сильно: в 2013 году она составляла $28,5 тыс., а к 2024 году выросла до $33,8 тыс.