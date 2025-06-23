Депутаты Госдумы хотят ограничить мигрантов в соцгарантиях

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В России хотят ограничить получение больничных и пособий по беременности для иностранных граждан. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым они внесут данный законопроект на рассмотрение.

«Иностранные граждане <...> имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай», — цитирует текст законопроекта «РИА Новости». Для того чтобы получить пособие по беременности, необходимо иметь минимум год страхового стажа.

Ярослав Нилов пояснил, что сейчас все иностранные граждане и лица без гражданства, работающие на территории России, обязаны быть застрахованы в Социальном фонде. При этом обладатели разрешения на временное проживание, ВНЖ и граждане государств ЕАЭС пользуются социальной страховкой на тех же условиях, что и граждане России, пишет Ура.ру.