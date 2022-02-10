Атомный ледокол "Арктика" повел два теплохода с Чукотки в Архангельск

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Атомный ледокол "Арктика" вместе с ледоколом "Капитан Драницын" повел два теплохода из порта Певека в Архангельск, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Утром в четверг два ледокола вышли из порта Певек и повели суда "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" в Архангельскую область", - сказали в правительстве региона.

Теплоходы доставили на полуостров 14 тысяч тонн генеральных грузов, стройматериалов и продовольствия для округа.

Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. Данные атомные ледоколы на сегодняшний день являются самыми мощными в мире.

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