Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе
Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений
Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений
Парашютисты из Самарской области взяли золото в Финале Кубка России в Чеченской Республике
Парашютисты из Самарской области взяли золото в Финале Кубка России в Чеченской Республике
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы
ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы
АвтоВАЗ начал испытания электрической Lada Aura
АвтоВАЗ начал испытания электрической Lada Aura
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные

45 процентов территории России уже покрыто снегом

7 октября 2024 12:01
125
45 процентов территории России уже покрыто снегом

Зима наступила на 40-45% территории России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«А к середине следующей недели снежный покров накроет как минимум 55% России. Практически вся азиатская часть страны, за исключением юго-западных регионов, уже будет укутана снегом», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что Якутию, Амурскую область и восточную половину Забайкальского края покроет снег уже через несколько дней.

«Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области», — добавил он (цитата по ТАСС).

Вильфанд уточнил, что в то же время во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии и Туве «уже будет лежать снег».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
48
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
489
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
716
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
824
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
808
Весь список