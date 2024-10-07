45 процентов территории России уже покрыто снегом

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Зима наступила на 40-45% территории России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«А к середине следующей недели снежный покров накроет как минимум 55% России. Практически вся азиатская часть страны, за исключением юго-западных регионов, уже будет укутана снегом», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что Якутию, Амурскую область и восточную половину Забайкальского края покроет снег уже через несколько дней.

«Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области», — добавил он (цитата по ТАСС).

Вильфанд уточнил, что в то же время во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии и Туве «уже будет лежать снег».