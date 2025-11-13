Я нашел ошибку
В США закончился рекордный по длительности шатдаун
В России создадут чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере MAX
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
В США закончился рекордный по длительности шатдаун

13 ноября 2025 09:19
86
В США закончился рекордный по длительности шатдаун

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства Соединенных Штатов до конца января. Подписание документа, которое прошло 12 ноября, стало концом рекордного по длительности шатдауна.

По словам главы США, республиканцам удалось согласовать законопроект, несмотря на шантаж со стороны Демократической партии.

"Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот что это было. Демократы пытались шантажировать страну", – заявил Трамп на выступлении в Белом доме.

Таким образом, самый продолжительный в истории США шатдаун продлился 43 дня. Трамп подчеркнул, что ответственность за все проблемы, которые возникли из-за временной остановки работы правительства, лежит на демократах, пишет РЕН-ТВ.

