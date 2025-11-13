В США закончился рекордный по длительности шатдаун

86

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства Соединенных Штатов до конца января. Подписание документа, которое прошло 12 ноября, стало концом рекордного по длительности шатдауна.

По словам главы США, республиканцам удалось согласовать законопроект, несмотря на шантаж со стороны Демократической партии.

"Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот что это было. Демократы пытались шантажировать страну", – заявил Трамп на выступлении в Белом доме.

Таким образом, самый продолжительный в истории США шатдаун продлился 43 дня. Трамп подчеркнул, что ответственность за все проблемы, которые возникли из-за временной остановки работы правительства, лежит на демократах, пишет РЕН-ТВ.