Стало известно об отказе Си Цзиньпина встречаться с папой римским

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Ватикан предложил Китаю организовать встречу папы римского Франциска с руководителем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника агентства в Папском Престоле, Пекин отказал в мероприятии, сославшись на нехватку времени. При этом китайская сторона заявила, что «оценила этот жест».

Предположительно, понтифик планировал обсудить с Си статус Римско-католической церкви в азиатской стране.

Согласно программе папского визита, Франциск полностью посвятил свой визит в Казахстан участию в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.