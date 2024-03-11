С 11 марта Литва начнет конфисковывать автомобили с регистрационными номерами РФ

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С понедельника, 11 марта, в Литве все автомобили с регистрационными номерами РФ должны либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну.

В противном случае будет считаться, что такие автомобили нарушили законодательство, и они будут конфискованы, а их владельцам придется заплатить штраф согласно статье №515 кодекса об административных правонарушениях. О нововведении сообщила пресс-служба таможни Литвы.

Исключение – автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее. Им позволено находиться на территории Литвы в течение 24 часов. Причем владелец обязательно должен находиться в такой машине, иначе ее не пропустят в страну.

В МИД РФ прокомментировали новость, отметив: если Литва начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами, Россия ответит Литве, пишет Смотрим.