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Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 4 400 человек участников беспорядков в ряде регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Митинги и протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозен и Актау на западе страны, где жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату. Там начались поджоги, мародерство и нападения на госучреждения. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. По сведениям МВД республики, погибли 18 силовиков. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он оценил ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

Накануне Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. При этом он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны, передает Радио Маяк.