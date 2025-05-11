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Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества

11 мая 2025 12:41
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Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества

Папа Римский Лев XIV, выступая перед Коллегией кардиналов в субботу, 10 мая, назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем человечества. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«В наши дни церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — заявил понтифик.

Папа римский также объяснил, что выбирая имя, он основывался на жизненном пути и достижениях папы Льва XIII, который возглавлял церковь в период с 1878 по 1903 годы и стал основоположником современной католической социальной мысли. В 1891 году он критиковал капитализм и порабощение людей на предприятиях.

Как отмечают в издании, продолжая разговор о вызовах, которые ожидают человечество с развитием ИИ, Лев XIV призвал международные организации к разработке документов, регулирующих данную технологию.

В издании отмечается, что Лев XIV в своем обращении пообещал продолжать проекты, начатые его предшественником папой Франциском. Он постарается не прекращать начатое сближение церкви с «наименьшими и отверженными». Лев XIV также заявил, что католическая церковь должна стать более инклюзивной, пишут "Известия".

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