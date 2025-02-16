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Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов

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Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов

Люди не готовы к столкновению с вирусами, которые могут находиться во льдах и вечной мерзлоте и высвобождаться по мере их таяния. Об этом 16 февраля сообщил лауреат Нобелевской премии мира, бывший советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, пишут "Известия".

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости», указав на споры сибирской язвы, которые могут сохраняться в вечной мерзлоте.

Как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на исследователя, подобные вирусы могут сохраняться, например, в Гренландии, в северной части Канады и России и высвобождаться по мере таяния льда.

 

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