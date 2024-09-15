Я нашел ошибку
Главные новости:
Многие совершают ошибку, делая из простой зарядки полноценную тренировку.
Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам
Ей удалось впервые вырастить овощ весом более 100 кг.
Екатерина Патева из села Кинель-Черкассы занимается выращиванием гигантских тыкв на своем огороде
В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области. Вадим Абрамов и Дмитрий Блохин заняли второе место.
Во Владикавказе прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
16 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
Спортивная школа олимпийского резерва №2 в Сызрани отмечает 75-летие
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
90 тысяч жителей Самарской области стали участниками "Лета в стиле ГТО"
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные

На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни

15 сентября 2024 13:39
269
На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни

 К удару стихии оказались не готовы даже привычные к холодам австрийцы. В нескольких районах республики полностью парализовано движение. Местные жители не могут выйти из дома. Автомобили скованы толстой коркой льда. Высота сугробов на тротуарах и проезжей части приближается к метру. А в Чехии – мощное наводнение. Из-за дождей реки вышли из берегов. Нарушено международное железнодорожное сообщение, пишет Смотрим.

Еще несколько дней назад Австрия изнывала от жары, там был установлен тепловой рекорд. А теперь установлен и антирекорд, в Вене температура рухнула до 8 градусов, пошел сильный дождь. Федеральную землю Штирия вообще засыпало снегом.

"Почти во всех федеральных землях в настоящее время идут сильные дожди, а в некоторых случаях выпадает снег. Ближайшие дни станут серьезным испытанием для всех экстренных служб. Пожарные бригады, службы гражданской обороны, полиция и армия находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оказать помощь там, где она необходима", – сообщает метеослужба в Twitter.

В таких метеоусловиях продолжать предвыборную кампанию бессмысленно, решил канцлер Австрии. Он приостановил агитацию, хотя через две недели будет решаться его дальнейшая политическая судьба: в стране должны пройти выборы в Национальный совет – нижнюю палату парламента. Но пока есть угроза поважнее, города могут уйти под воду.

" Нам не стоит поддаваться панике, а нужно готовиться. Пожарные работают на месте, население предупреждено через СМС", – поясняет мэр города Маутерн Андреас Кюбергер.

Железнодорожное сообщение между Зальцбургом и Клагенфуртом остановлено, снег идет в горах на высоте всего 700 метров, на горнолыжных курортах ожидают сугробы до двух метров. На севере Италии снег очень ждут, потому как пейзаж за пару десятилетий уже сильно поменялся.

"В этом году ледник отступил примерно на семь метров. В течение двух непрерывных месяцев на высоте более 3000 метров температура ни разу не опускалась ниже нуля, даже ночью. С 1991 года по сегодняшний день площадь поверхности ледников Ломбардии сократилась со 118 квадратных километров до нынешних 70 квадратных километров. Это значительная потеря около 40-45% их площади. Ускорение таяния ледников, которое произошло за последние 30-40 лет, очень заметно", – отмечает сотрудник гляциологической службы Ломбардии Андреа Тоффалетти.

 

Потоп тысячелетия ждут в Германии, где может выпасть около 150 литров воды на квадратный метр. Такой расклад предсказывают метеокарты. Уровень воды в Дунае быстро поднимается. Подъем воды может достигнуть 10-летнего максимума, метеорологи боятся повторения разрушительных наводнений десятилетней давности.

Сильнейший шторм в Чехии, ливень и порывы ветра до 100 километров в час. Мэр города Вроцлав созвал кризисный комитет. В восточной части Моравии в городах установили заграждения от воды и мешки с песком.

"Хотя мы будем верить, что ситуация не будет столь драматичной, мы должны быть готовы и к худшим сценариям", – призывает премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Нужно побольше мешков с песком, немного дерева, немного досок, – делится деталями подготовки к наводнению житель Лузы Павел Пехарт. – И нужно ждать, сколько в итоге воды придет".

В Словакии соорудили мобильные плотины, в случае необходимости их могут развернуть в длину до 6 километров. Армия в состоянии готовности вместе с пожарными и добровольцами.

В Румынии уже появились первые жертвы стихии. Из-за наводнений погибли четыре человека.

В Бельгии относительно теплый август сменился холодным и мокрым сентябрем, такого количества осадков в сентябре в северной европейской стране, где дождей и без того много, не было за всю историю метеонаблюдений с 1833 года. Дожди сопровождаются сильнейшими грозами. Впрочем, синоптики обещают небольшую передышку уже на следующей неделе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
224
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
208
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
489
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
959
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1345
Весь список