На центральную Европу обрушились аномальные снегопады и тропические ливни

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К удару стихии оказались не готовы даже привычные к холодам австрийцы. В нескольких районах республики полностью парализовано движение. Местные жители не могут выйти из дома. Автомобили скованы толстой коркой льда. Высота сугробов на тротуарах и проезжей части приближается к метру. А в Чехии – мощное наводнение. Из-за дождей реки вышли из берегов. Нарушено международное железнодорожное сообщение, пишет Смотрим.

Еще несколько дней назад Австрия изнывала от жары, там был установлен тепловой рекорд. А теперь установлен и антирекорд, в Вене температура рухнула до 8 градусов, пошел сильный дождь. Федеральную землю Штирия вообще засыпало снегом.

"Почти во всех федеральных землях в настоящее время идут сильные дожди, а в некоторых случаях выпадает снег. Ближайшие дни станут серьезным испытанием для всех экстренных служб. Пожарные бригады, службы гражданской обороны, полиция и армия находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оказать помощь там, где она необходима", – сообщает метеослужба в Twitter.

В таких метеоусловиях продолжать предвыборную кампанию бессмысленно, решил канцлер Австрии. Он приостановил агитацию, хотя через две недели будет решаться его дальнейшая политическая судьба: в стране должны пройти выборы в Национальный совет – нижнюю палату парламента. Но пока есть угроза поважнее, города могут уйти под воду.

" Нам не стоит поддаваться панике, а нужно готовиться. Пожарные работают на месте, население предупреждено через СМС", – поясняет мэр города Маутерн Андреас Кюбергер.

Железнодорожное сообщение между Зальцбургом и Клагенфуртом остановлено, снег идет в горах на высоте всего 700 метров, на горнолыжных курортах ожидают сугробы до двух метров. На севере Италии снег очень ждут, потому как пейзаж за пару десятилетий уже сильно поменялся.

"В этом году ледник отступил примерно на семь метров. В течение двух непрерывных месяцев на высоте более 3000 метров температура ни разу не опускалась ниже нуля, даже ночью. С 1991 года по сегодняшний день площадь поверхности ледников Ломбардии сократилась со 118 квадратных километров до нынешних 70 квадратных километров. Это значительная потеря около 40-45% их площади. Ускорение таяния ледников, которое произошло за последние 30-40 лет, очень заметно", – отмечает сотрудник гляциологической службы Ломбардии Андреа Тоффалетти.

Потоп тысячелетия ждут в Германии, где может выпасть около 150 литров воды на квадратный метр. Такой расклад предсказывают метеокарты. Уровень воды в Дунае быстро поднимается. Подъем воды может достигнуть 10-летнего максимума, метеорологи боятся повторения разрушительных наводнений десятилетней давности.

Сильнейший шторм в Чехии, ливень и порывы ветра до 100 километров в час. Мэр города Вроцлав созвал кризисный комитет. В восточной части Моравии в городах установили заграждения от воды и мешки с песком.

"Хотя мы будем верить, что ситуация не будет столь драматичной, мы должны быть готовы и к худшим сценариям", – призывает премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Нужно побольше мешков с песком, немного дерева, немного досок, – делится деталями подготовки к наводнению житель Лузы Павел Пехарт. – И нужно ждать, сколько в итоге воды придет".

В Словакии соорудили мобильные плотины, в случае необходимости их могут развернуть в длину до 6 километров. Армия в состоянии готовности вместе с пожарными и добровольцами.

В Румынии уже появились первые жертвы стихии. Из-за наводнений погибли четыре человека.

В Бельгии относительно теплый август сменился холодным и мокрым сентябрем, такого количества осадков в сентябре в северной европейской стране, где дождей и без того много, не было за всю историю метеонаблюдений с 1833 года. Дожди сопровождаются сильнейшими грозами. Впрочем, синоптики обещают небольшую передышку уже на следующей неделе.