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Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Glenn

16 января 2025 14:47
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Главной целью полёта был вывод полезной нагрузки на орбиту.

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, успешно запустила ракету New Glenn высотой 98 метров, передает iphones.ru со ссыкой на The Verge.

Главной целью полёта был вывод полезной нагрузки на орбиту. В качестве груза использовался 20-тонный прототип космического аппарата Blue Ring Pathfinder.

Во время полёта Blue Origin потеряла первую ступень ракеты после её отделения. Она должна была вернуться на Землю и совершить посадку на платформу в Атлантическом океане, однако во время посадки связь с ней была утрачена.

Ракета New Glenn разрабатывалась почти 10 лет. Она относится к классу сверхтяжёлых ракет и предназначена для доставки грузов в космос с использованием многоразовой пусковой платформы.

На данный момент выполнять подобные миссии способны только ракеты SpaceX, однако Blue Origin является её главным конкурентом. Сегодняшний запуск доказал, что технологии компании работают. [The Verge]

 

Фото:  скриншот видео

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