Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию Победы

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Генеральная Ассамблея (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые пять лет. Видео заседания опубликовано на сайте органа ООН.

Проект подготовила Россия, в нем также принимали участие десятки других стран, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, КНДР и Иран.

Соответствующий документ был принят консенсусом.

Резолюция также подразумевает ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая всеми государствами-членами, организациями системы ООН, неправительственными организациями и частными лицами. Эти даты необходимо отмечать как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны, пишут "Известия".