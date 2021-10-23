Дым от вулкана на Канарах движется в Россию

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Воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, что связано с извержением вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах, достигли территории Украины.

Это обнаружили ученые с помощью спутникового мониторинга, сообщает Укргидрометцентр. Жителей страны призывают не волноваться — вредные выбросы наблюдаются только на значительной высоте 10−15 км, однако могут пройти слабокислотные дожди.

Ожидается, что воздушные массы с серой в ближайшие дни будут быстро перемещаться по территории страны на восток в сторону России.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма в Испании начал извергаться 19 сентября. В результате извержения было уничтожено более 1 тыс. строений и эвакуировано 6 тысяч человек. Лава вулкана образовала в океане дополнительный участок суши, а остров засыпало сугробами пепла, сообщает Погода Mail.ru.