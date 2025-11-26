Депутаты Европарламента призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести единый запрет на соцсети для детей младше 16 лет и принять меры по предотвращению развития у них зависимости, следует из пресс-релиза ЕП, сообщает РИА Новости.

"Парламент предлагает (установить - ред.) гармонизированный минимальный цифровой возраст в 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам для обмена видео и ИИ-компаньонам, при этом разрешив доступ детям от 13 до 16 лет с согласия родителей", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, депутаты поддержали создание общеевропейского приложения по проверке возраста и "кошелька" с цифровым удостоверением личности.

"Парламент также призывает ввести запрет на наиболее пагубные практики, вызывающие привыкание, и установить отключение по умолчанию других вызывающих зависимость элементов для подростков (включая бесконечный скроллинг, автопроигрывание, обновление страницы проведением пальца вниз, системы вознаграждения, пагубную геймификацию)", - говорится в публикации.

Предлагается ввести запрет на вебсайты, не соблюдающие правила ЕС, некоторые системы рекомендаций, а также принять меры в отношении технологий убеждения, в том числе таргетированную рекламу, депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.

Фото: pxhere.com