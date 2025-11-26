Я нашел ошибку
Депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.
Депутаты Европарламента призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
В основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Госкомиссия утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28»
За счет средств областной программы «Культурные люди» обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.
Ирина Калягина приняла участие в открытии Детской филармонии в Безенчукском районе
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Депутаты Европарламента призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет

Депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести единый запрет на соцсети для детей младше 16 лет и принять меры по предотвращению развития у них зависимости, следует из пресс-релиза ЕП, сообщает РИА Новости.

"Парламент предлагает (установить - ред.) гармонизированный минимальный цифровой возраст в 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам для обмена видео и ИИ-компаньонам, при этом разрешив доступ детям от 13 до 16 лет с согласия родителей", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, депутаты поддержали создание общеевропейского приложения по проверке возраста и "кошелька" с цифровым удостоверением личности.

"Парламент также призывает ввести запрет на наиболее пагубные практики, вызывающие привыкание, и установить отключение по умолчанию других вызывающих зависимость элементов для подростков (включая бесконечный скроллинг, автопроигрывание, обновление страницы проведением пальца вниз, системы вознаграждения, пагубную геймификацию)", - говорится в публикации.

Предлагается ввести запрет на вебсайты, не соблюдающие правила ЕС, некоторые системы рекомендаций, а также принять меры в отношении технологий убеждения, в том числе таргетированную рекламу, депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.

 

Фото:   pxhere.com

Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
