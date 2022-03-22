«Яркие выходные в Приволжье»: пассажиры КбшЖД смогут отправиться в путешествие в Оренбург 

143

С 29 апреля по 1 мая 2022 года Куйбышевский филиал АО «ФПК» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» приглашает отправиться в железнодорожное путешествие в гостеприимный Оренбург.

Удобная программа позволяет посвящать дневное время экскурсиям и знакомству с достопримечательностями, а ночью перемещаться из одного города в другой. Так, беспересадочные вагоны в составе регулярных поездов отправятся 29 апреля из Пензы, Самары, Ульяновска и Уфы и прибудут в Оренбург утром следующего дня.

В рамках путешествия туристы смогут окунуться в магические ароматы степи, узнать колоритное Оренбуржье, увидеть легендарное золото сарматов и прогуляться по купеческому Оренбургу, городу, который находится на границе Европы и Азии. Одна из программ тура предусматривает посещение Белого дома – кабинета первого Председателя Правительства России и мастер-классы по производству пухового платка. Также гости железнодорожного круиза смогут познакомиться с национальным кулинарным колоритом гостеприимного Оренбуржья, в том числе продегустировать уникальные арбузные десерты.

Путешествие туристов пройдет в комфортабельных вагонах категории СВ и купе. В стоимость поездки входят билеты на поезд, насыщенная экскурсионная программа в регионе, питание и входные билеты на экскурсионные площадки.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»:

8-800-201-74-22 (звонок бесплатный). При оплате тура картой «Мир» предусмотрена государственная субсидия по программе «Путешествуй по России с кешбэком 20%», передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников