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В Самарской области открылся современный частный туристский информационный центр

8 июля 2024 13:17
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В Самарской области открылся современный частный туристский информационный центр

5 июля 2024 года в историческом центре Самары, в музейном квартале на улице Фрунзе, 126, на пути национального туристского маршрута Самарской области «Жигулёвские выходные», открыл свои двери Частный туристский информационный центр Тревел-гостиная «ЯГОЗА». Его основное предназначение - помочь туристам определиться с выбором маршрутов для отдыха и путешествия по Самарской области. Центр сотрудничает с экспертами отрасли - турагентствами, тревэл-ассистентами - и располагает актуальным детальным описанием всех туристических объектов города. Открытие Тревел-гостинной «Ягоза» (ЧТИЦ) было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сотрудники Тревел-гостиной «ЯГОЗА» будут делиться с гостями и жителями Самарской области полезной информацией о достопримечательностях, экскурсиях, местах отдыха и развлечений, будут помогать планировать маршрут.

В центре можно получить консультацию по бронированию гостиницы или аренде автомобиля. Все услуги предоставляются в комфортной обстановке.

Туристы могут посмотреть интерактивный экран с мультфильмами о Самаре и картой города, где тревел-менеджеры центра могут показать, как найти интересующее место или вариант отдыха. Внимательная и приветливая команда Тревел-гостиной «ЯГОЗА» поможет справиться со всеми возникающими вопросами, чтобы гости чувствовали себя комфортно и уверенно. Специалисты центра будут рады помочь организовать экскурсии, трансферы, приобрести билеты на культурные мероприятия и многое другое.

Тревел-гостиная «ЯГОЗА» насыщена инновациями. Она оборудована всем необходимым для комфортного и полезного отдыха туристов и жителей города. Здесь желающие могут послушать аудиоэкскурсии по самым интересным местам Самары и Самарской области, а дети смогут весело и легко получить интересную информацию, просмотрев удивительные мультфильмы и прослушать сказки, созданные о регионе. Каждый ребенок сможет увлекательно провести свободное время, воспользовавшись планшетами или песочным столом в красивой детской комнате на втором этаже.

В центре будут проходить выставки картин, которые в будущем можно приобрести, мастер-классы для детей и взрослых, встречи с интересными людьми. В зоне отдыха расположено мини-кафе, где можно выпить чашечку ароматного кофе и перекусить.

Здесь каждый сможет погладить робота в образе козы, символа города. Она будет реагировать и даже может ответить вам что-то неожиданное.

«Любой гость и турист может обратиться к нам с любым вопросом, связанным с путешествием по Самарской области и специалисты ему помогут. Идея такой тревел-гостиной пришла к нам 9 лет назад, мы прорабатывали ее до мельчайших нюансов. Благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», поддержке министерства туризма Самарской области сегодня мы официально открыли свои двери для всех гостей, нас уже посетили туристы из Севастополя, Ставрополя, Москвы, Твери, Дедовска, Волгограда и Казани», – рассказала руководитель тревел-гостиной «ЯГОЗА» Ольга Лащенкова-Макарьян.

«Мировая и международная практика показывает, что система таких организаций, как туристские информационные центры, не исчерпывается лишь государственными учреждениями и такие частные площадки – это прекрасная возможность создавать локации, в которых с комфортом находятся туристы и получают необходимую информацию. И благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого существует грантовая поддержка на создание туристских информационных центров, мы можем создать целую сеть подобных локаций, где турист может получить информацию об основных достопримечательностях, о том, какие события проходят в Самарской области, где можно запланировать, заказать и приобрести экскурсии, речные прогулки. Отрадно, что предприниматели региона выбрали для именно это направление. Они отнеслись к созданию этой площадки с большим креативом и творческим подходом. Появилось совершенно новое пространство для туристов», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

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