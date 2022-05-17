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Туроператоры просят организовать автобусное сообщение между Крымом и Сочи из-за отмены авиасообщения с рядом городов юга России.

Представители туристической отрасли заявляют, что ограничение полётов в Симферополь привело к значительному спаду новых бронирований на полуострове, передаёт РИА Новости. Эксперты считают, что стабилизировать спрос помогут автобусные перевозки из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод, а также увеличение железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

При этом в Ростуризме в начале мая опровергали "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма.

Напомним, Росавиация ввела ограничения на полеты в ряде российских регионов 24 февраля.

Это касается Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя, а также Ростова-на-Дону.

Кроме того, закрыто авиасообщение с Элистой, Курском и Липецком.