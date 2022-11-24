Туристический поезд из Самары в Саранск и Москву запустят на новогодние праздники

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в "Российские железные дороги") запустит 2 января 2023 года туристический поезд из Самары в Саранск и Москву, передает ТАСС.

"Федеральная пассажирская компания приглашает провести новогодние праздники в увлекательном железнодорожном круизе и посетить Саранск и Москву. Туристический поезд отправится в праздничный рейс 2 января. В течение нескольких дней путешественники будут посещать увлекательные экскурсии, дегустировать национальные блюда, а также наслаждаться новогодней атмосферой", - говорится в сообщении компании.

Поезд совершит рейс с 2 по 4 января 2023 года.

К путешествию смогут присоединиться пассажиры из Пензы и Ульяновска, добавили в компании.

В ФПК отметили, что путешественники смогут увидеть в Саранске мордовского Деда Мороза - Якшамо Атя, посетить спектакль "Щелкунчик" в Мордовском государственном театре оперы и балета и побывают в музее изобразительных искусств. В Москве пассажиры посетят рождественскую ярмарку на Красной площади и главные достопримечательности столицы.

Фото: ru.freepik.com