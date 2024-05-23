Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в мае

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В мае мы стремимся успеть как можно больше. Первый раз в году коснуться ногой морской волны, мечтательно вдохнуть запах первой сирени, в первый раз - выйти на улицу в летней одежде. И увидеть тоже хочется - как можно больше. Часто для этого приходится проводить в разных городах всего по одной ночи.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в мае 2024 года. На первом месте оказался город Владимир. На втором месте Воронеж, а на третьем - Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.



Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в мае:



1. Владимир, Владимирская область ― 4268 р.*

2. Воронеж, Воронежская область ― 3369 р.

3. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 6624 р.

4. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3121 р.

5. Луга, Ленинградская область ― 5661 р.

6. Тольятти, Самарская область ― 2570 р.

7. Таруса, Калужская область ― 6381 р.

8. Муром, Владимирская область ― 4720 р.

9. Тихвин, Ленинградская область ― 3926 р.

10. Боровск, Калужская область ― 4375 р.



*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении