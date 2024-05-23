Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в мае

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
Еще одна компания региона с помощью национального проекта «Производительность труда» улучшила производственные процессы
Еще одна компания региона с помощью национального проекта «Производительность труда» улучшила производственные процессы
В Сергиевском районе горели надворные постройки на 80 кв. метрах
В Сергиевском районе горели надворные постройки на 80 кв. метрах
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2024»
ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2024»
Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха
Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха
В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах Самары
В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах Самары
Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время
Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
-0.22
EUR 97.9
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в мае

23 мая 2024 10:23
143
Тольятти - в десятке популярных направлений для однодневных бронирований в мае

В мае мы стремимся успеть как можно больше. Первый раз в году коснуться ногой морской волны, мечтательно вдохнуть запах первой сирени, в первый раз - выйти на улицу в летней одежде. И увидеть тоже хочется - как можно больше. Часто для этого приходится проводить в разных городах всего по одной ночи.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,   определил самые популярные направления  однодневных бронирований в мае 2024 года. На первом месте оказался город Владимир. На втором месте Воронеж, а на третьем  - Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

 Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в мае:

1. Владимир, Владимирская область ― 4268 р.*
2. Воронеж, Воронежская область ― 3369 р.
3. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 6624 р.
4. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3121 р.
5. Луга, Ленинградская область ― 5661  р.
6. Тольятти, Самарская область ― 2570 р.
7. Таруса, Калужская область ― 6381 р.
8.  Муром, Владимирская область ― 4720 р.
9. Тихвин, Ленинградская область ― 3926  р.
10. Боровск, Калужская область ― 4375 р.
 
*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
22
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
149
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
395
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
426
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
608
Весь список