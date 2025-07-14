Союз туриндустрии: в санатории стали чаще ездить более молодые граждане

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В санаторно-курортные учреждения стали чаще ездить люди от 40 лет, заявил в эфире "Радио России" первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он также отметил, что россияне стали чаще путешествовать внутри страны.

"Туризм молодеет. И в том числе санаторно-курортные лечения, отдых уже не 60+, а 40+ и так далее", – отметил Барзыкин.

Ранее он рассказывал о росте бронирования на Азовском побережье на 40-60%. Как подчеркивал Барзыкин, оно имеет свои преимущества перед другими курортами в России, пишет Смотрим.