Санатории Самарской области заработали 1,1 млрд рублей в первом полугодии 2023 года

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по доходам санаторно-курортной отрасли.

По данным Санатории-России.рф, санатории Самарской области заработали 1 млрд 64 млн рублей в первом полугодии 2023 года, на 16% больше, чем в прошлом году. В целом доходы российских санаториев выросли на 14% и составили рекордные 77 млрд рублей.

В первую пятерку Приволжского федерального округа по доходам санаторно-курортных учреждений вошли Башкортостан - 2,8 млрд рублей (+11%), Татарстан - 2,0 млрд рублей (+7%), Пермский край - 1,4 млрд рублей (+5%), Самарская область - 1,1 млрд рублей (+16%) и Удмуртия - 697 млн рублей (+15%).

В первую тройку популярных для санаторно-курортного отдыха регионов страны вошли Краснодарский край - 18,3 млрд рублей (+9%), Ставропольский край - 16,6 млрд рублей (+31%) и Крым - 4,3 млрд рублей.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают с максимально возможной нагрузкой. Причем, наблюдается существенная нехватка номерного фонда и прогнозируется дальнейший рост спроса на услуги санаторно-курортных учреждений.