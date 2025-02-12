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Самарцы чаще всех путешествуют с семьей более 10 раз в год

12 февраля 2025 13:04
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самарцы чаще всех путешествуют с семьей более 10 раз в год

16% жителей Самары совершают более 10 семейных поездок — это самый высокий показатель среди всех крупных городов, участвовавших в опросе. Основными компаньонами в семейном путешествии респонденты называли детей (57%) и свою вторую половину (58%).

Авито Путешествия опросили 10 тысяч совершеннолетних жителей страны, чтобы узнать про их отношение к туристическим поездкам с родственниками. Большинство россиян (61%) предпочитают путешествовать с семьей — 37% делают это раз в год или чаще, 24% — раз в несколько лет. В то же время 9% опрошенных предпочитают соло-путешествия, а 5% выбирают поездки с друзьями.

Большинство из тех, кто путешествует с семьей, в качестве компаньонов выбирают своих детей (60%)*. Чаще других так поступают жители Северо-Кавказского федерального округа (65%), реже всего — Центрального и Северо-Западного ФО (по 57% в каждом). 53% россиян обычно отправляются в туристические поездки с партнером (максимальные 58% — в Северо-Западном ФО), 25% — с родителями, 18% — с братьями и сестрами. Три наименее популярных варианта компаньонов: родители партнера (5%), бабушки и дедушки (4%), а также дальние родственники (3%).

В среднем россияне путешествуют с семьей четыре раза в год, включая короткие поездки выходного дня. Самые активные семейные туристы живут в Приволжье, в этом же федеральном округе наибольшая доля тех, кто путешествует свыше десяти раз в год (10%). Меньше других вовлечены в путешествия с родными жители Сибири — они совершают в среднем по три семейных поездки.

Большинство россиян (54%) планируют семейные поездки совместно. Четверть опрошенных предпочитают заниматься подобными вопросами самостоятельно. Причем доля женщин здесь больше, чем мужчин — 27% против 22%. Только 7% привлекают для этих целей профессиональных турагентов. 

Если говорить про сложности семейных путешествий, то 33% больше всего не любят в поездках устранение непредвиденных ситуаций, таких как проблемы с транспортом, погодой или жильем. Ещё почти треть (31%) переживают из-за долгой дороги до места назначения, особенно с детьми. Эта проблема наиболее актуальна для респондентов от 25 до 44 лет (доля ответивших — 35%). 

Подготовку и планирование, которые включают сбор вещей, выбор маршрута и бронирование жилья, наиболее напряженной частью путешествия с семьей считают 27% россиян. Особенно это волнует респондентов в возрасте до 24 лет (31%). Также самые молодые россияне чаще других жалуются на необходимость соблюдать расписание (23%) и споры в процессе организации досуга на месте (17%). А среди респондентов старше 55 лет проблему с планированием свободного времени отмечают лишь 9% опрошенных. 

Но, несмотря на некоторые сложности, семейные путешествия создают незабываемые моменты и укрепляют связи между членами семьи, убеждены 49% респондентов. Самой приятной частью таких поездок большинство (57%)* называют получение совместных впечатлений и создание новых воспоминаний, а также возможность сменить обстановку и отвлечься от быта (56%). Кроме того, в качестве вариантов ответа респонденты часто выбирали отдых от повседневной рутины и стрессов (44%) и укрепление семейных связей и общение (40%).

* респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%

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