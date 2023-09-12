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Самарская область - в десятке популярных направлений для джипинга осенью

12 сентября 2023 09:47
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Самарская область - в десятке популярных направлений для джипинга осенью

12 сентября отмечают День джипера. Этот праздник хорошо известен в кругах автомобилистов, он посвящен первому внедорожнику отечественного производства, опытный образец которого был создан в далеком 1941 году в НАТИ. Пусть серийное производство так и не было запущено, сегодня джиперы России празднуют этот день.

Джип - внедорожник и он не зря называется именно так. На нем можно попасть в места, куда не ходят автобусы, поезда и даже грузовики порой побаиваются.  Джипинг предполагает не просто знакомство с потаенными уголками нашей страны, но и противостояние природе - грязи, водным и другим естественным преградам.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для джипинга осенью 2023.     На первом месте по популярности Ленинградская область, где множество затерянных уголков, маяков, старинных построек.  На втором месте город Судак в Крыму и его окрестности.  На третьем месте Приморский край, в том числе город Владивосток.

Где же остановиться в пути? На первый взгляд кажется, что джиперу гостиниц не надо, у него есть "железный конь", он же - железный дом. Есть палатки и другое походное снаряжение. Но даже после самых увлекательных походов хочется отдохнуть в "цивилизованных условиях". Давайте посмотрим, во сколько это обойдется.

 Десять самых популярных направлений для джипинга осенью:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3476 р. / 5 ночей*
2. Судак, Крым ― 2254 р. / 8 ночей
3. Владивосток, Приморский край ― 4693 р. / 5 ночей
4. Ярославль, Ярославская область ― 3465 р. / 3 ночи
5. Иркутск, Иркутская область ― 2879 р. / 3 ночи
6. Сортавала, Карелия ― 6222 р. / 3 ночи
7. Самара, Самарская область ― 2976 р. / 4 ночи
8. Владикавказ,  Северная Осетия ― 2628 р. / 4 ночи
9. Каменномостский, Адыгея ― 3763 р. / 3  ночи
10. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край ― 3170 р. / 6 ночей
 
*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

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