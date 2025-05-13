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Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России - 2025

13 мая 2025 13:13
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Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России - 2025

Региональная команда Самарской области стала одним из победителей Всероссийского конкурса достопримечательностей России "От южных морей до полярного края - 2025" (12+). Конкурс проводился программой Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" (12+) при поддержке сервиса "Другое Дело" (12+) и Музея Победы.

В 2025 году конкурс объединил 543 объекта из 89 регионов России. Он вызвал огромный интерес - за проекты проголосовали более 65 тысяч человек, а сайт мероприятия посетили около 1,5 млн пользователей.

Самарская область награждена за повышение интереса к изучению страны и популяризацию достопримечательностей и значимых объектов региона, а также за активное участие в конкурсе и повышение интереса у жителей России к изучению страны и ее истории, пишет Сова.

- Успех региональной команды в конкурсе "От южных морей до полярного края - 2025" свидетельствует о высоком потенциале туристической привлекательности региона и признании уникальности местных достопримечательностей. Такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма, укрепляют патриотизм и формируют позитивный имидж нашего региона, - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

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