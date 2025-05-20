Самара и Тольятти - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге летом

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20 мая в нашей стране празднуют День Волги. Именно в этот день в 1988 году приняли закон «О защите Волги». Предполагалось, что он обратит внимание на необходимость защиты водных и прибрежных ресурсов великой реки. Мало кто будет спорить, что Волга играет главную роль среди российских рек. Поэтому, несмотря на то, что для многих лето немыслимо без моря, приволжские города в приближающемся летнем сезоне тоже пользуются спросом у путешественников. Какие же именно?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, на основании данных заявок, определил самые популярные направления отдыха на Волге в летом 2025 года. На первом месте по посещаемости - Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград. При этом популярность летнего отдыха в Казани за год выросла на 27%, в Нижнем Новгороде - на 75%, а в Волгограде - на 26%. Конечно, цены за год тоже выросли - на 10-25%, в зависимости от направления. Во сколько же обойдется туристам летний отдых на Волге?



Десять самых популярных направлений для отдыха на Волге летом:



Казань, Татарстан ― 4994 р. / 5 ночей*

Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5765 р. / 3 ночи

Волгоград, Волгоградская область ― 4231 р. / 2 ночи

Ярославль, Ярославская область ― 4137 р. / 3 ночи

Самара, Самарская область ― 4136 р. / 4 ночи

Тверь, Тверская область ― 4428 р. / 23 ночи

Кострома, Костромская область ― 4732 р. / 3 ночи

Астрахань, Астраханская область ― 3693 р. / 4 ночи

Тольятти, Самарская область ― 3653 р. / 5 ночей

Рыбинск, Ярославская область ― 3090 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки