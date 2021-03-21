С 22 марта в Грецию смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю

Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних 500, передает РИА Новости. Это следует из совместного решения семи министерств, опубликованного в официальной правительственной газете.
О таком решении сообщил на днях первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян.
С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.
Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.
Фото: pixabay
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