С 2026 года агротуризм в России получит новую господдержку

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На международном форуме «Путешествуй!» в Москве Самарская область представила три перспективных агротуристических проекта. Регион активно развивает это направление, а с 2026 года сельские хозяйства смогут получать субсидии до 5 млн рублей на создание туристической инфраструктуры.

«Мы уже поддержали 300 проектов на 2 млрд рублей и синхронизируем меры с Минэкономразвития, чтобы создавать востребованные туристические объекты», — отметила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

На форуме Самарская область представила три проекта:

НПО «Аквабиос» в Кинель-Черкасском районе,

КФХ Надежды Черновой в Красноармейском районе,

КФХ «Ихтис» в селе Винновка Ставропольского района.

Гостям форума также был предложен специальный самарский каталог. «В этом году подготовлен каталог сельских маршрутов с подробными описаниями, а также налажены контакты с туроператорами для включения этих маршрутов в их предложения», - рассказала представитель минсельхоза Самарской области Лейли Мифтахова.

В Самарской области агротуризм — одно из приоритетных направлений. К 2036 году, к 450-летию Самары, регион планирует значительно увеличить турпоток, предлагая гостям новые маршруты и уникальные локации.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.