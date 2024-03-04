Россия стала лидером по туристическому потоку на Шри-Ланку в феврале

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Россия стала лидером по туристическом потоку в Шри-Ланку в феврале. Об этом говорится в месячном отчете Управления по развитию туризма (SLTDA).

За месяц государство посетили более 30 тыс. российских туристов, что составило 15% от общего притока иностранных путешественников. Вторыми по числу потока стали туристы из Индии — 14%, тройку замкнули гости из Великобритании — 9%. Всего за месяц Шри-Ланку посетили более 218 тыс. отдыхающих из разных стран мира, пишут "Известия".

Согласно статистике SLTDA, число российских туристов в 2023 года выросло на 116,4% (197 498 человек) в сравнении с 2022 годом, когда государство посетили чуть более 91 тыс. россиян.

Отмечается, что исторический рекорд по турпотоку из России удалось обеспечить благодаря прямым авиарейсам, удобным стыковочным, а также активное продвижение со стороны отечественных туроператоров.

Всего в 2023 году государство посетили свыше 1,4 млн человек, что на 106,6% превысило показатель 2023 года. Власти Шри-Ланки ожидают, что в 2024 году турпоток составит 3 млн человек.

В марте 2023 года стало известно, что Россия и Шри-Ланка достигли договоренности об увеличении количества рейсов. Авиакомпании двух стран договорились выполнять более 20 рейсов Москва – Коломбо в неделю. Решение было принято с целью развития двустороннего сотрудничества между странами в области воздушного сообщения.