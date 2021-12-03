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Прототип стратегии развития промтуризма в Самарской области подготовит Университет сервиса

3 декабря 2021 13:37
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Прототип стратегии развития промтуризма в Самарской области подготовит Университет сервиса

В рамках Всероссийского Акселератора по промышленному туризму в Самаре прошла стратегическая сессия, посвященная подготовке стратегии развития промтуризма в регионе. Участники встречи провели уточнение целей и задач стратегии, сформировали показатели и критерии оценки проекта, выявили ограничения и барьеры, с которыми они сталкиваются сейчас. 

Напомним, Самарская область входит в число 30 регионов, участвующих во Всероссийском Акселераторе по промышленному туризму (организатор - Агентство стратегических инициатив). В команде акселератора Самарской области - представители промышленных предприятий, региональных и муниципальных органов власти, вузов и т.д. 

В стратегической сессии, прошедшей 2 декабря, приняли участие представители департамента туризма министерства культуры Самарской области, министерства промышленности и торговли региона, администрации г.о. Тольятти, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Завод Продмаш», ООО «ЛАДА Спорт», ООО Фирма «Нектар», технопарка «Жигулевская долина», вузов-участников акселератора – Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного экономического университета, а также Торгово-промышленной палаты города Тольятти.

В ходе стратсессии участники рассмотрели результаты исследования, проведенного департаментом туризма и ПВГУС. Оно продемонстрировало высокую заинтересованность жителей региона в развитии промышленного туризма: 48% опрошенных уже посещали производственные экскурсии, а 68% - готовы посетить существующие и новые объекты. Среди проблем промышленного туризма в Самарской области участники встречи выделили, такие как отсутствие системного подхода в организации экскурсий на предприятия, слабую информированность жителей региона о возможностях посещения таких объектов, небольшое число действующих маршрутов, ограничения, действующие на предприятиях из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 и т.д. При этом собравшиеся уверены, что развития этого сектора туризма может решить целый ряд задач: повышение доверия к брендам компаний, открывающих двери перед туристами; улучшение имиджа муниципалитетов; удержание в регионе талантливой молодежи, привлечения большего числа абитуриентов в вузы области, рост туристического потока и времени, проведенного в регионе туристами.  

В ближайшее время будет сформирован прототип стратегии развития промышленного туризма в Самарской области. Его подготовит Поволжский государственный университет сервиса. 

«Это большая честь и хороший вызов для вуза, - отметила ректор ПВГУС Любовь Выборнова. – ПВГУС является профильным вузом по подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства в Самарской области и в течение многих лет исследует развитие туристической инфраструктуры в России, имеет наработанные контакты с участниками экосистемы».   

 

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