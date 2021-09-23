"Поехали!": журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии кемпинга у Волги «Лиман»

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24 сентября 2021 года состоится шестнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Пресс-туры проходили каждую неделю на протяжении всего лета и продолжатся до конца сентября 2021 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Участники пресс-туров покоряли горы Самарской Луки, изучали флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомились с историей муниципальных районов, ходили под парусом и первыми знакомились с новыми объектами туристического размещения. Впереди – новые точки туристического притяжения.

В этот раз журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии кемпинга у Волги «Лиман». Само значение слова «лиман» – от греческого гавань, бухта – настраивает на умиротворенный отдых. Находится новый кемпинг в очень живописном месте – в поселке Фёдоровка. Его окружают природные достопримечательности Самарского региона: берег Волги с золотистым песком, острова Середыш и Шалыга, Самарская Лука и гора Стрельная. «Лиман» – это новая туристическая точка притяжения, где модная тенденция «экотуризма» доведена до совершенства комфортом проживания. Экотерритория в 3 га органично сочетает природу, покоряющую красотой лугов, леса, реки, островов, гор, и комфорт, обволакивающий, ненавязчивый, как листва на солнце или волны Волги.

Красивой особенностью «Лимана» является его философия, заключенная в каждой детали места. Она отражена в девизе: «Экология природы. Момента. Тебя!».

Проект реализован командой из Тольятти, для которой туризм давно стал делом жизни. Поэтому важным шагом для кемпинга у Волги «Лиман» стала победа в I конкурсе Ростуризма на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 г.

Глава региона неоднократно отмечал, что отрасль туризма может стать настоящим драйвером развития экономики региона. О правильности выбранной стратегии развития туристического потенциала региона свидетельствует растущий поток туристов в нашу область: за первые 7 месяцев текущего года был поставлен абсолютный рекорд – более одного миллиона человек посетили Самарскую область.

Фото: правительство СО