Отели и гостиницы Краснодарского края будут принимать только привитых от коронавируса гостей

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Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем канале в Telegram, передает РИА Новости.

По его словам, это вызвано ростом числа заразившихся коронавирусом.

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.

С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Фото из открытых источников