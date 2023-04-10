Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после его ссоры с девушкой.
В Воронеже выписали из больницы мужчину, выжившего после падения с 19-го этажа на машину
В зоне особого риска частный сектор и СНТ, граничащие с лесными массивами.
В Самаре прошел профилактический рейд по предотвращению пожаров в СНТ
В Свердловской области прошла международная туристская выставка «Лето-2023».
Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов презентовал туристические возможности региона в Свердловской области
Отходы должны доставляться до специализированных мест утилизации.
В Самаре обсудили вывоз мусора, собранного в ходе месячника по благоустройству
Самыми трудными словами «Тотального диктанта» стали «сызмальства» и «кардинально».
Названы самые сложные слова «Тотального диктанта»
В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».
В поселке Прибой Безенчукского района обновляется офис врача общей практики
Они участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
За последний год в подразделения Ставропольской больницы пришли 14 новых сотрудников
Выставка приурочена к 60-летию со дня первого космического полёта женщины-космонавта Валентиной Терешковой.
12 апреля в самарском Историческом парке состоится открытие новой выставки «Мы были первыми!»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Серебряные» волонтеры соберутся в Похвистневском районе
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов презентовал туристические возможности региона в Свердловской области

10 апреля 2023 22:09
145
В Свердловской области прошла международная туристская выставка «Лето-2023».

С 7 по 8 апреля 2023 года в Свердловской области прошла международная туристская выставка «Лето-2023», на которой состоялась презентация туристических возможностей Самарской области.

В ходе работы выставки были презентованы туристические программы и маршруты по Самарской области, программы сборных и индивидуальных туров, фестивали и события региона, а также туристическая инфраструктура.

Министерство туризма Самарской области осуществляет системную работу по привлечению в регион туристов. Участие в данной выставке позволило продемонстрировать туроператорам из Екатеринбурга туристические возможности Самарской области и познакомиться более подробно с турпродуктами губернии.

В текущем году полетные программы летнего расписания насчитывают 9 еженедельных рейсов из Екатеринбурга в Самарскую область, а Свердловская область вошла в ТОП-10 приезжавших в регион туристов в 2022 году.

Выставка «Лето-2023» — крупнейшая международная туристская выставка, которая ежегодно проводится в Свердловской области. На ней представлены все самые актуальные предложения и презентации турпродукта от ведущих туристических компаний, крупнейших туроператоров России, ближнего и дальнего зарубежья, национальных офисов и регионов России, авиакомпаний и отелей, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
288
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
265
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
313
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
296
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
275
Весь список