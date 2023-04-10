Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов презентовал туристические возможности региона в Свердловской области

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С 7 по 8 апреля 2023 года в Свердловской области прошла международная туристская выставка «Лето-2023», на которой состоялась презентация туристических возможностей Самарской области.

В ходе работы выставки были презентованы туристические программы и маршруты по Самарской области, программы сборных и индивидуальных туров, фестивали и события региона, а также туристическая инфраструктура.

Министерство туризма Самарской области осуществляет системную работу по привлечению в регион туристов. Участие в данной выставке позволило продемонстрировать туроператорам из Екатеринбурга туристические возможности Самарской области и познакомиться более подробно с турпродуктами губернии.

В текущем году полетные программы летнего расписания насчитывают 9 еженедельных рейсов из Екатеринбурга в Самарскую область, а Свердловская область вошла в ТОП-10 приезжавших в регион туристов в 2022 году.

Выставка «Лето-2023» — крупнейшая международная туристская выставка, которая ежегодно проводится в Свердловской области. На ней представлены все самые актуальные предложения и презентации турпродукта от ведущих туристических компаний, крупнейших туроператоров России, ближнего и дальнего зарубежья, национальных офисов и регионов России, авиакомпаний и отелей, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области