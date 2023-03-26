Лоукостер "Победа" начнет летать из Самары в Анталью

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Лоукостер "Победа", который является частью группы "Аэрофлот", начнет летать в турецкую Анталью напрямую из Самары со 2 июня 2023 года. О новых рейсах сообщила сама авиакомпания, пишет ГТРК Самара.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара — Анталия. Полеты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

В настоящее время добраться до Антальи "Победой" можно из Москвы. Но перевозчик заявил о намерении расширения программы региональных перелетов на турецкий курорт. Уже с 1 июня лоукостер начнет выполнять полеты в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также рассматривается возможность организации рейсов в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.