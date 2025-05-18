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Летом 2025 года Самарская область примет несколько туристических делегаций из Москвы

18 мая 2025 12:14
163
Летом 2025 года Самарская область примет несколько туристических делегаций из Москвы

Представители «РЖД» анонсировали тур на поезде «Жигулевские выходные».

Поездка начинается и заканчивается в Москве. Но по пути туристы смогут посетить Сызрань, Тольятти и Самару. В каждом из населенных пунктов предусмотрена как развлекательная, так и гастрономическая программа, пишет 63.ру.

Например, в первой точке маршрута гостям предложат осмотреть памятники архитектуры и попробовать местные помидоры. Они, кстати, стали символом Сызрани и даже в честь них проводят фестиваль, который проходит в середине августа.

В Тольятти же туристическая программа включает в себя визит на набережные, откуда можно будет посмотреть на Жигулевское море и нацпарк «Самарская лука». А вот в качестве угощения анонсирована итальянская кухня: пицца, равиоли, лазанья, тирамису и фокачча. В дополнение к этому гостей планируют научить подавать тартар.

Завершится визит в Самарскую область в столице губернии. Туристов приглашают посетить местную сыроварню и фермерское хозяйство. В меню же организаторы включили следующие блюда:

  • шихобаловскую уху;
  • пирог с ширяевской бещевской вишней, творогом и соусом из бурбона и ванили;
  • хлеб, булочки и пироги;
  • коктейль «Купчиха за чаем».

Всего запланировано 6 туров в Самарскую область. Они пройдут 23 мая, 12 июня, 4 июля, 29 августа, 12 и 16 сентября. Подробности можно узнать на сайте «РЖД».

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