Число отдохнувших в санаториях Самарской области выросло на 7%

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха осенью прошлого года. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Самарской области отдохнули 33 тысячи человек за три месяца осени 2024 года. Рост числа отдыхающих составил 7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В целом в санаториях Приволжского федерального округа прошлой осенью отдохнули 314 тысяч человек.

В первую пятерку популярности по числу отдохнувших в санаториях ПФО кроме Самарской области также вошли Башкортостан, Пермский край, Татарстан и Чувашия.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, если ранее высокий спрос на услуги санаториев компенсировался ростом цен на путевки, то дальнейшее удорожание может привести к отказу от поездок. Поэтому в сфере санаторно-курортного отдыха необходимо активное строительство новых комплексов.