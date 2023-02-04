В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"

Пассажирам пригородных поездов, курсирующих между Самарой и Тольятти, придется корректировать свои планы. Дело в том, что 13, 14, 27, 28 февраля, а также 6, 7, 20, 21 марта 2023 года вносятся корректировки в расписание движения составов.
Причина – проведение работ по по техническому перевооружению устройств контактной сети на Куйбышевской железной дороге. Изменения коснутся направлений Самара - Жигулевское Море - Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск, пишет ГТРК Самара.
Так, 13, 27 февраля, 6, 20 марта отменяются электропоезда «Ласточка».
1. № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) – Тольятти (приб.15.57)
2. № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)
3. № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) – Тольятти (приб.22.10)
4. № 7130/7129 с Тольятти (отпр.20.11) – Самара (приб.22.06)
В эти же даты не будут ходить пригородные поезда:
1. № 6322/6321 Самара (отпр.13.05) – Курумоч (приб.14.31)
2. № 6308/6307 Курумоч (отпр.15.33) – Самара (приб.16.01)
3. № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.22) – Самара (приб.19.49)
4. № 7381 Жигулевское Море(отпр.21.50) – Жигулевск(приб.22.06)
Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.36) – Жигулевск (приб.15.52)
проследует по измененному расписанию:
14, 28 февраля, 7, 21 марта 2023 года отменяются поезда «Ласточка».
1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.12) – Тольятти (приб.10.11)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)
Также отменяется пригородный поезд № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр.06.23) – Самара (приб.07.27), сообщают в самарской пригородной пассажирской компании.