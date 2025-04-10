В Самарской области подорожает проезд на «Валдаях»

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Департамент ценового и тарифного регулирования региона опубликовал приказ, касающийся роста стоимости проезда на скоростных судах «Валдай», курсирующих между Самарой и популярными местам для летнего отдыха.

Как сообщает «КП-Самара», в сравнении с 2024 годом по двум направлениям, Самара-Ширяево и Самара-Винновка цена проезда вырастет на 5% за взрослый билет и на 5,4% на детский. Повышение составит, соответственно, 40 и 30 рублей.

Так, полный билет подорожает с 800 рублей до 840 рублей, детский – с 550 до 580 рублей.

Как рассказывал OBOZ.INFO, в 2025 году поднялись предельно допустимые цены на речные перевозки более бюджетных форматов. Речь идет о рейсах в Винновку, Рождествено, Зольное и Ширяево.