В Самарской области будет создан Волжский институт транспорта для подготовки железнодорожных специалистов

154

В минувшую пятницу, 18 апреля, в ходе рабочей встречи представители Китайской Народной Республики и администрация Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) договорились о создании в ПривГУПС Волжского института транспорта (ВИТ) для обучения китайских студентов по пяти железнодорожным специальностям. В составе китайской делегации работали генеральный директор «Куньшу Интернэшнл» Ван Вэй (Wang Wei) и представитель Центра научного и волонтёрского планирования «Новый канал» Яо Юпен (Yao Yupeng).

Создание Волжского института транспорта (ВИТ) для обучения китайских студентов станет стимулом для развития международного взаимодействия между учебными заведениями Самарской области и китайскими университетами. Это также будет способствовать развитию межкультурного диалога, обогащению культурной жизни региона, открывает перспективы для обмена знаниями, проведения совместных научных исследований и реализации образовательных программ. Наращивание международных связей и привлечение инвестиционных проектов в регион сегодня является одной из ключевых задач регионального Правительства.

Как рассказал первый проректор ПривГУПС Максим Гнатюк, в ближайшее время планируется реализация двух совместных образовательных проектов с китайскими партнерами.

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве между вузами первые 25 китайских студентов приедут в ПривГУПС уже в сентябре 2025 года для обучения по специальности «Эксплуатация железных дорог».

Следующий перспективный образовательный проект предполагает создание на базе ПривГУПС Волжского института транспорта (ВИТ) для подготовки специалистов железнодорожного транспорта. Ежегодно в ПривГУПС будут поступать по 300 студентов из КНР.

Три года они обучаются у себя на родине в Ляонинском железнодорожном институте, затем поступают в ПривГУПС и обучаются по 5 основным железнодорожным специальностям: эксплуатация железных дорог; автоматика и телемеханика на транспорте; электроснабжение; строительство железных дорог; технологии строительства железнодорожных мостов и тоннелей.

Ключевым вопросом нынешнего совещания стало обсуждение скорректированных учебных планов, по которым предстоит учиться студентам из КНР. В существующие образовательные программы университета добавлены предметы: русский язык, безопасность жизнедеятельности, сервис на транспорте и транспортная логистика.

Уже в следующем году (с 1 сентября) в рамках соглашения о сотрудничестве с Ляонинским железнодорожным институтом в университете будет образован Волжский транспортный институт для подготовки специалистов из числа китайских студентов.

«В 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ляонинским железнодорожным институтом, а в октябре 2023 года – протокол о намерениях по реализации совместных образовательных программ. Сегодня намерения сторон обрели конкретную форму – в Самаре на базе ПривГУПС будет создан Волжский транспортный институт (ВИТ). Мы готовы двигаться вперед в рамках наших совместных образовательных проектов, наша цель – продвижение российского образования на внешние рынки, развитие сотрудничества с китайскими партнерами на перспективу», – сказал Максим Гнатюк.

С 1 сентября 2026 года первая группа китайских студентов из Ляонина приступит к занятиям. Для них подготовлено комфортабельное общежитие, развитая образовательная инфраструктура и спортивный комплекс.

По словам генерального директора «Куньшу Интернэшнл» Ван Вэя, сотрудничество с ПривГУПС носит плодотворный и взаимовыгодный характер. Университет является одним из 9 крупнейших отраслевых вузов России, профессионально занимается подготовкой железнодорожных кадров, имеет опыт взаимодействия с китайскими вузами.

«Мы успешно сотрудничаем с вузом, ценим усилия наших стран по реализации значимых образовательных проектов. ПривГУПС твердо соблюдает все договоренности, открыт для сотрудничества, поэтому мы уверены в успешной реализации наших проектов и заинтересованы в получении китайскими студентами российского образования по железнодорожным специальностям. Преподаватели университета обладают высокими компетенциями в этой сфере, и также имеют опыт преподавания в китайских вузах. Сегодня мы согласовали и скорректировали учебные планы, подтвердили готовность к реализации наших совместных проектов в России», – пояснил Ван Вэй.

В ближайшее время университет подготовит необходимый пакет документов для получения положительного заключения в министерстве образования КНР и лицензии для ведения образовательной деятельности.

Фото: пресс-служба ПривГУПС