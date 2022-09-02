В Самаре в День города будет ограничено движение транспорта 

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В Самаре в связи с празднованием Дня города будут действовать временные ограничения движения транспорта.

По скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.



Более подробно с временными схемами движения городского пассажирского транспорта с 18:00 до 21:00 10 сентября 2022 года и с 08:00 до 23:59 11 сентября 2022 года и временными схемами организации дорожного движения в вышеуказанные периоды можно ознакомиться здесь.