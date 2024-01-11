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В Самаре с 11 января изменится расписание движения судов на правый берег Волги

11 января 2024 12:00
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В Самаре с 11 января изменится расписание движения судов на правый берег Волги

Время курсирования транспорта расширяется благодаря укрепившемуся льду.

С 11 января 2024 года «рабочее время» судов, обеспечивающим сообщение между Самарой и селом Рождествено, увеличится на два часа. Об этом сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

В первый рейс из Самары суда будут выходить в 06:45, в последний – в 19:00. Из Рождествено в город можно будет уехать с 07:00 до 19:15. На Проран суда будут заходить в 10:00 и 15:00.

Как рассказывал OBOZ.INFO, сейчас движение ограничено светлым временем суток, с 09:00-09:15 и до 17:00-17:15. Ограничения связаны со сложной ледовой обстановкой. Ранее из-за нее навигация приостанавливалась вовсе.

Сейчас же ледовая обстановка, как сообщает перевозчик, «устоялась».

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