В рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

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В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) в Самаре усилят работу общественного транспорта, чтобы забрать верующих от храмов после праздничных богослужений. Об этом сообщили представители профильного департамента мэрии.

— В рождественскую ночь будет усилена работа общественного транспорта. После праздничных богослужений в храмах, с 2:00–2:30, для горожан организуют подачу дополнительных автобусов. Они будут ждать пассажиров у пяти храмов: Покровского собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов, — рассказали в самарском департаменте транспорта.

После служб в других храмах самарцам придется добираться домой самостоятельно.

Для одного из соборов Самары Рождество станет первым крупным праздником. Речь идёт о культовом учреждении, которое строят возле Дома печати. Представители самарской епархии сообщили, что первые службы здесь собираются провести как раз 6 и 7 января 2025 года, пишет 63.ру.