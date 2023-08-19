Улучшение транспортной доступности Красноглинского района: в Самару прибыли 50 автобусов большой вместимости

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В администрации Красноглинского района Самары прошла встреча с жителями по вопросу качества организации транспортного сообщения в Красноглинском районе.



Поводом для встречи послужили обращения граждан по недостаточному количеству автобусов на маршрутах №№51, 1 и 50.

Департаментом транспорта принимается ряд мер по улучшению ситуации. В настоящее время Самара получила 50 новых автобусов, из них 32 автобуса будут направлены на обслуживание маршрутов Красноглинского района в дополнение к уже имеющимся. Оставшиеся автобусы будут задействованы, в том числе, на маршрутах, охватывающих Куйбышевский район. Планируется, что в ближайшее время все автобусы выйдут на линию.

Также ведется работа совместно с предприятием-перевозчиком по выпуску достаточного количества автобусов на маршруты, для того, чтобы привести интервал движения к нормативному.

Фото: администрация Самары